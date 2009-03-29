Медведев еще не знает, сколько пробудет президентом России

Президент России Дмитрий Медведев отказался ответить на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок в 2012 г. По его мнению, "такого рода планы об избрании на следующий срок имеет право делать только тот человек, который считает успешным свое пребывание у власти", сказал он в интервью телеканалу Би-би-си. "Я бы хотел доработать сначала этот срок и посмотреть, что будет", - сказал Д.Медведев.