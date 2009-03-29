Консультации РФ и Украины отложены не на неделю и не на две

Российско-украинские межправительственные консультации, отложенные из-за подписания Украиной и ЕС декларации об украинской ГТС, в ближайшие время не планируются, заявил источник в Кремле.

"Это не вопрос одной или двух недель", - сказал источник, отвечая на вопрос РИА Новости.

Москва приняла решение отложить межправительственные консультации с Киевом, планировавшиеся на следующей неделе, до “прояснения вопросов” с газовой декларацией Украина-ЕС.

Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию, касающуюся модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Россию, выступающую за трехстороннее соглашение о модернизации ГТС, практически исключили из обсуждения вопроса.

Руководство РФ подвергло этот документ критике. Президент России РФ Дмитрий Медведев заявил, что декларация как минимум вызывает ряд вопросов. Премьер-министр РФ Владимир Путин назвал документ "непродуманным и непрофессиональным" и пригрозил пересмотром отношений с ЕС, если интересы Москвы будут игнорировать. Официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко назвал договоренности Украины и ЕС по ГТС "недружественным шагом".