Полиция не нашла наркотиков в доме вокалиста Linkin Park

Следствие не нашло наркотиков в доме совершившего суицид вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает TMZ.

Источники в правоохранительных органах пояснили изданию, что полиция искала как наркотики, так и возможно выписанные врачами рецептурные препараты.

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При этом пока неизвестно, находился ли Беннингтон перед смертью в состоянии наркотического опьянения, токсикологическая экспертиза еще не завершена. Единственное, что удалось обнаружить полицейским - початую бутылку алкоголя в спальне.

Как сообщал УНИАН, Честера Беннингтона обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе. Известно, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.