Генпрокурор Венесуэлы: лишение парламента полномочий нарушает конституцию

Решение Верховного суда Венесуэлы лишить парламент страны его полномочий нарушает конституцию. Об этом в пятницу, 31 марта, заявила генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега, передает Deutsche Welle.

"Это является переломом конституционного строя. Мой долг - выразить мое большое беспокойство в стране", - отметила Ортега.

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Ряд стран, среди которых Германия, Испания, Бразилия, Мексика, Аргентина, Перу и Чили, также осудили действия Верховного суда, лояльного президенту Николасу Мадуро, как посягательство на демократию. Колумбия, которая присоединилась к протесту, отозвала своего посла из Венесуэлы.

Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения международного сообщества, обвинив все страны, из которых поступили критические замечания, в "империализме" и следовании "приказам Государственного департамента США".

Как сообщает информагентство AP, силовики разогнали акции протеста, которые начались в столице Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Венесуэлы вечером в среду, 29 марта, лишил парламент, в котором доминирует оппозиция, законодательных полномочий.

Напомним, в начале января Национальная ассамблея Венесуэлы объявила президента страны Николаса Мадуро таким, что "покинул свой пост". В частности, большинство в оппозиционном парламенте проголосовало за отставку главы государства, "в силу невыполнения им своих обязанностей".

В тот же день Верховный суд страны постановил, что депутаты национального собрания Венесуэлы должны остановить процедуру отстранения президента Николаса Мадуро от должности, поскольку она не предусмотрена конституцией страны.

На фоне растущего недовольства населения на выборах в 2015 году оппозиции удалось получить большинство мест в парламенте, однако правительство и Верховный суд страны, как и раньше полностью контролируются сторонниками Мадуро, которые успешно срывают любые законодательные инициативы парламента.