В КНДР готовятся к новому запуску баллистической ракеты - США

Северная Корея готовится к новому испытанию баллистической ракеты. Об этом сообщил офицер обороны США, передает CNN.

Согласно сообщению, транспортные машины, которые оснащают оборудование для запуска баллистических ракет, зафиксировали в Кусуні (Северная Корея) еще в пятницу.

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По словам чиновника, если появляется такое оборудование, то запуск ракет может произойти за шесть дней. При этом, он отметил, что это может быть 27 июля – северокорейское праздник, который отмечает перемирие.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея заявила, что провела первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Но это заявление противоречит предыдущим оценкам Южной Кореи и США, которые свидетельствуют, что ракета имела средний диапазон дальности.

Ранее КНДР проводила запуски спутников, которые, по мнению экспертов, были замаскированными испытаниями ракет дальнего действия. Но пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, если он подтвердится, станет важным шагом вперед в разработке ракет с ядерными боеголовками, которые могут добраться и до США.