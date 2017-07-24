Страны Балтии и Норвегия тоже начали строительство стены на границе с РФ – журналист

Эстония объявила о начале строительства защитной стены на границе с РФ. Стена будет иметь длину 108 км, и будет представлять собой забор высотой в 2,5 м, с контрольной линией в 8 м, на заболоченных участках будут установлены только пограничные столбы, на Чудском озере будет установлено 600 пограничных буйков. Забор будет оснащен сигнализацией, видеокамерами и будет контролироваться беспилотниками, верхняя часть забора будет усилена колючей проволокой.

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Стоимость бюджета оборудования стены в 108 км – 71 миллион евро, бюджет одного километра таким образом около 650 тысяч евро. Латвия одновременно строит стену протяженностью 92 км. Первая очередь стены – 24 км. Высота – 2,7 м. Бюджет установки стены – 30 тысяч евро за километр.

Литва – до конца 2017 года будет установлен забор-сетка длиной 44,6 км, далее – забор закроет весь рубеж в 145 км. Высота – 2 м. Бюджет установки стены – 26 тысяч евро за километр.

Норвегия приступила к установке защитной стены на 200 км границе с РФ. Высота ограждения – 3,5 м.

Стоимость бюджета США на строительство стены на границе с Мексикой протяженностью в 3000 км составит не менее 25 миллиардов долларов.

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В Украины граница с РФ в том числе по Донбассу – около 2 000 км. Это означает, что по максимальным расценкам Эстонии аналогичный проект обошелся бы нам примерно в 40 миллиардов гривен. По расценкам Латвии около 1,8 миллиарда гривен. За 2015-2017 годы было обустроено на границе с РФ 273 км протитранспортных ровов, 47 км контрольно-следовых полос, 83 км заградительного забора, 153 км рокадных дорог. На эти цели потрачено 400 миллионов гривен.

Расчетная стоимость одного километра украинской стены составляет около 42 тыс евро.

На оборудованных участках границы незаконные пересечения границы полностью прекратились.

В этом году на строительство стены будет направлено 200 миллионов гривен. При текущем финансировании сооружение стены вдоль всей российско-украинской границы займет около 20 лет».