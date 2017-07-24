В Москве погиб человек, упав с 17-го этажа здания Минюста
11:25, 24 июля 2017Мир
439
Трагедия произошла рано утром.
Погиб 54-летний сотрудник ФСИН / Фото photo-moskva.ru
В Москве умер сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), выпав из окна 17 этажа здания Министерства юстиции (Минюст) России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
Читайте такжеВ Лос-Анджелесе вертолет упал на улицу
"Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Трагедия произошла рано утром", - говорится в сообщении ведомства.
Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным СМИ, погибший сотрудник ФСИН страдал онкологическим заболеванием. Ему было 54 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter