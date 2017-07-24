В Москве погиб человек, упав с 17-го этажа здания Минюста

В Москве умер сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), выпав из окна 17 этажа здания Министерства юстиции (Минюст) России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

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"Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Трагедия произошла рано утром", - говорится в сообщении ведомства.

Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, погибший сотрудник ФСИН страдал онкологическим заболеванием. Ему было 54 года.