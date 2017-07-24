Утром в Кабуле взорвалось авто со смертником: более 10 гражданских погибло

В понедельник, 24 июля, в западном районе афганской столицы Кабуле на автомобиле подорвался смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя афганского правительства. Еще 10 человек получили ранения, все мертвые и раненые были гражданскими, добавил он.

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По словам очевидцев, целью смертника был микроавтобус. Пока неизвестно, кто находился в микроавтобусе.

На месте инцидента сейчас находятся представители правоохранительных органов.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.