В Идлибе в результате взрыва автомобиля погибли более 30 боевиков

В Сирии в городе Идлиб в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, погибли десятки людей, в том числе более 30 боевиков из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

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По информации телеканала, за рулем автомобиля находился террорист-смертник. Он врезался в военный конвой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", который двигался по окраине города. После этого произошло еще несколько взрывов.

По словам очевидцев, сдетонировали боеприпасы, которые находились в машинах конвоя.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженная группировка "Хаят Тахрир аш-Шам", которую связывают с "Аль-Каидой", в воскресенье, 23 июля, взяла под контроль город Идлиб. Перед этим город покинули бойцы исламистской группировки "Ахрар аш-Шам".

Группировка "Ахрар аш-Шам" считается одной из самых крупных оппозиционных вооруженных группировок в Сирии. "Хайят Тахрир аш-Шам" активно сотрудничает с "Джебхат ан-Нусра".

Обе группировки воюют против армии президента Сирии Башара Асада, а также противостоят военизированным проправительственным организациям "Шабиха" и членам группировки "Хезболла".