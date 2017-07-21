У Трампа назвали имя его нового пресс-секретаря

21:51, 21 июля 2017
Мир
700 0

Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, который подал в отставку.

Сара Сандерс / REUTERS

Сара Сандерс станет новым пресс-секретарем Белого дома, заявил вновь назначенный директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

"Сара будет пресс-секретарем", — сказал Скарамуччи журналистам в пятницу, передает РИА Новости.

Читайте такжеThe New York Times: Трамп и Путин провели второй, нераскрытый, частный разговор

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу. 

Как сообщал УНИАН, причиной увольнения Спайсера называют его несогласие с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома. Президент США попросил Спайсера продолжить работу, но тот уволился, при этом назвал назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #отставка пресс-секретаря Трампа#отставка Спайсера#Спайсера заменит#новый пресс-секретарь Трампа