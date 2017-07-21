У Трампа назвали имя его нового пресс-секретаря

Сара Сандерс станет новым пресс-секретарем Белого дома, заявил вновь назначенный директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

"Сара будет пресс-секретарем", — сказал Скарамуччи журналистам в пятницу, передает РИА Новости.

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Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу.

Как сообщал УНИАН, причиной увольнения Спайсера называют его несогласие с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома. Президент США попросил Спайсера продолжить работу, но тот уволился, при этом назвал назначение Скарамуччи "большой ошибкой".