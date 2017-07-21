Дочь Немцова попросила отменить приговор по делу об убийстве ее отца

Представители дочери оппозиционного политика Бориса Немцова Жанны обжаловали от ее имени приговор по делу о убийстве политика в отношении пяти подсудимых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Немцовой Ольгу Михайлову.

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«Нами, как представителями Жанны Немцовой, подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру», — сказала Михайлова.

По ее словам, они не согласны с квалификацией дела по ст. 105 УК (убийство) и считают, что действия подсудимых должны быть квалифицированы по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Ранее сообщалось, что защита осужденного за убийство Немцова Заура Дадаева обжаловала приговор.