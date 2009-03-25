В Беларуси жгут портреты Лукашенко
21:07, 25 марта 2009Мир
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Акция протеста приурочена к Дню Воли
|Фото REUTERS
Демонстранты выстроились вдоль проспекта Независимости. На проезжую часть их не пускают сотрудники ОМОНа и ГАИ. Тех, кто пытается выйти на проезжую часть, вытесняют на тротуар.
Одна из колонн демонстрантов, численностью, по данным "Хартии 97", около 5 тысяч человек, двинулась в сторону Октябрьской площади, однако была остановлена ОМОНом.
Остальные манифестанты сосредоточились у здания Академии наук, где проходит митинг и выступают лидеры оппозиции.
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