В Беларуси жгут портреты Лукашенко

Белорусские оппозиционеры 25 марта в ходе акции протеста, приуроченной ко Дню Воли, сожгли на улицах Минска около сотни портретов президента страны Александра Лукашенко, сообщает Лента.ру со ссылкой на правозащитный сайт "Хартия 97".

Демонстранты выстроились вдоль проспекта Независимости. На проезжую часть их не пускают сотрудники ОМОНа и ГАИ. Тех, кто пытается выйти на проезжую часть, вытесняют на тротуар.

Одна из колонн демонстрантов, численностью, по данным "Хартии 97", около 5 тысяч человек, двинулась в сторону Октябрьской площади, однако была остановлена ОМОНом.

Остальные манифестанты сосредоточились у здания Академии наук, где проходит митинг и выступают лидеры оппозиции.