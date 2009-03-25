В Беларуси погибли трое и травмированы пятеро украинцев

В Бресте (Беларусь) 24 марта с.г. около 23:00 на 140-м километре автодороги Брест-Минск произошло столкновение микроавтобуса „Фольксваген Каравелла”, в котором находились 8 граждан Украины, и автомобиля ЗИЛ-431410.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины, в результате столкновения трое граждан Украины погибли (все жители Ивано-Франковской области) и пять травмированы. Пострадавшие украинские граждане доставлены в Ивацевичскую центральную районную больницу (Брестская область). Сообщение о ДТП передано консульским учреждением в УМВД Ивано-Франковской области для информирования родных.

С целью получения более полной информации о ДТП и предоставлении потерпевшим консульской помощи к месту госпитализации соотечественников выехали сотрудники Генконсульства Украины в Бресте. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.