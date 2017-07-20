IT, фармацевтика и металлургия: СМИ предрекают Индии мировое лидерство

Индийские бизнес-гиганты ежегодно инвестируют десятки миллиардов долларов в зарубежные активы. При этом на руку самому индийскому бизнесу играет и дешевая, но квалифицированная рабочая сила, говорится в журнале «Новое время».

В частности, Индия, в отличие от других азиатских стран, постепенно наращивала сервисные индустрии. Следовательно, сегодня сфера услуг обеспечивает 45% ВВП страны

"Особого успеха на глобальных рынках достигли индийские ИТ-компании, которые изначально зарекомендовали себя в странах Северной Америки, после чего расширили деятельность на регионы Латинской Америки и Азии», - пишет издание.

Кроме того, банки также превалируют среди 58 индийских компаний, которые вошли в рейтинг крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000.

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Однако, не IT-сферой единой Индия прокладывает путь к лидерству. В один ряд с ней эксперты ставят фармацевтику, металлургию, производство товаров FMCG и ювелирных изделий.

Однако в рейтинге стран по развитию человеческого капитала The Human Capital Report 2016 от Всемирного экономического форума Индия занимает 105-е место – последнее среди стран Большой двадцатки. И все из-за низкого уровеня грамотности среди молодежи и невысокого процента работающих женщин.

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