Демонстрацию в Будапеште разгоняют резиновыми пулями

Демонстранты, собравшиеся в центре Будапешта, чтобы потребовать отставки правительства, вступили в столкновения с полицией, сообщает Reuters.

Людей, попытавшихся прорваться к зданию местного парламента, полицейские встретили резиновыми пулями и слезоточивым газом.

По сообщениям очевидцев, появились первые арестованные и раненые. Демонстранты, часть которых замотала лица шарфами, швыряют в полицейских камни и пытаются возвести баррикады.

На улицах города появляются армейские грузовики и военнослужащие, сообщается в прямом эфире "Вестей".

Напомним, что утром этого же дня полиция уже разогнала митинг оппозиции, который изначально был приурочен к 50-летию венгерского восстания 1956 года.

Многие жители Венгрии требуют немедленной отставки правительства с 18 сентября, когда в эфире одной из радиостанций прозвучала запись речи премьер-министра Ференца Дюрчаня, который открыто признал, что вводил население страны в заблуждение относительно подлинного положения экономики страны.

Лента.ру