Социологи: многим россиянам история безразлична, либо они не имеют собственного мнения
Большинство россиян больше не оценивает Октябрьскую революцию положительно. При этом многим россиянам история либо безразлична, либо они не имеют собственного мнения в отношении ключевых событий.
Институт социологии РАН в ходе исследования, посвященного столетию Октябрьской революции, выяснил, что оценка тех событий в сознании россиян очень размыта. Почти треть опрошенных не знают, навредила революция стране или принесла ей пользу. Чуть меньше респондентов ответили, что хорошего и плохого было примерно в равной мере. А тех, у кого есть четкое отрицательное мнение о роли революции, оказалось на 5% больше, чем тех, кто дает однозначно положительную оценку, пишет Известия.
Опрос стал частью исследования Института социологии РАН «Российская повседневность: от кризисной к посткризисной реальности», охватывающего 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
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32% опрошенных затруднились ответить на вопрос, принесла революция стране «больше пользы или вреда». 29% выбрали ответ — «пользы и вреда примерно в равной мере». Что касается тех, у кого есть четкое мнение об этом событии, то 21% считает, что было «больше пользы», а 19% — «больше вреда». Отношение к захвату власти большевиками у 30% респондентов «безусловно» или «скорее» положительное, у 35% — «безусловно» или «скорее» отрицательное.
Историк, директор Института российской истории РАН в 1993–2010 годах Андрей Сахаров рассказал «Известиям», что огромным прорывом в деле изучения реальных обстоятельств событий 1917 года было открытие в 1990-е годы архивов.
В результате в обществе стало примерно поровну тех, кто знает и признает темные стороны советской власти и тех, кто по-прежнему считает Октябрьскую революцию безусловным благом (еще 30 лет назад таких людей было подавляющее большинство).
"Октябрьская революция у многих по-прежнему ассоциируется с тем, что бедные восстали против богатых", - отметил политолог Сергей Черняховский.
Исследование Института социологии РАН показало, что доля затруднившихся с ответом примерно одинакова, как в отношении 1917 года, так и событий начала 1990-х.
Исследователи делают вывод, что многим россиянам история либо безразлична, либо они не имеют собственного мнения в отношении ключевых событий. В то же время примерно для половины граждан РФ история страны всё же является целостной и значимой (44% дали свои оценки всем переломным событиям века). При этом Октябрьская революция получила наибольшее число положительных оценок: ликвидацию Верховного совета в 1993 году положительно оценивают лишь 11% россиян (отрицательно — 53%), распад СССР в 1991 году — 23% против 46%, Февральскую революцию — 28% против 38%, а Октябрьскую — 30% против 35%.
Примечательно, что чаще всего на вопрос, «кто совершил Октябрьскую революцию», отвечали «партия большевиков» (37%). «Рабочие и крестьяне» и «весь народ» — 33%, 8% верят в «германский заговор».
Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов прогнозирует, что со временем полярность мнений и актуальность тех событий неизбежно будут снижаться.
"Уже скоро отношение к тем событиям встанет в один ряд, например, с опричниной Ивана Грозного и другими делами давно минувших дней. Это нормально", - считает он.