Социологи: многим россиянам история безразлична, либо они не имеют собственного мнения

Институт социологии РАН в ходе исследования, посвященного столетию Октябрьской революции, выяснил, что оценка тех событий в сознании россиян очень размыта. Почти треть опрошенных не знают, навредила революция стране или принесла ей пользу. Чуть меньше респондентов ответили, что хорошего и плохого было примерно в равной мере. А тех, у кого есть четкое отрицательное мнение о роли революции, оказалось на 5% больше, чем тех, кто дает однозначно положительную оценку, пишет Известия.

Опрос стал частью исследования Института социологии РАН «Российская повседневность: от кризисной к посткризисной реальности», охватывающего 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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32% опрошенных затруднились ответить на вопрос, принесла революция стране «больше пользы или вреда». 29% выбрали ответ — «пользы и вреда примерно в равной мере». Что касается тех, у кого есть четкое мнение об этом событии, то 21% считает, что было «больше пользы», а 19% — «больше вреда». Отношение к захвату власти большевиками у 30% респондентов «безусловно» или «скорее» положительное, у 35% — «безусловно» или «скорее» отрицательное.

Историк, директор Института российской истории РАН в 1993–2010 годах Андрей Сахаров рассказал «Известиям», что огромным прорывом в деле изучения реальных обстоятельств событий 1917 года было открытие в 1990-е годы архивов.

В результате в обществе стало примерно поровну тех, кто знает и признает темные стороны советской власти и тех, кто по-прежнему считает Октябрьскую революцию безусловным благом (еще 30 лет назад таких людей было подавляющее большинство).

"Октябрьская революция у многих по-прежнему ассоциируется с тем, что бедные восстали против богатых", - отметил политолог Сергей Черняховский.

Исследование Института социологии РАН показало, что доля затруднившихся с ответом примерно одинакова, как в отношении 1917 года, так и событий начала 1990-х.

Исследователи делают вывод, что многим россиянам история либо безразлична, либо они не имеют собственного мнения в отношении ключевых событий. В то же время примерно для половины граждан РФ история страны всё же является целостной и значимой (44% дали свои оценки всем переломным событиям века). При этом Октябрьская революция получила наибольшее число положительных оценок: ликвидацию Верховного совета в 1993 году положительно оценивают лишь 11% россиян (отрицательно — 53%), распад СССР в 1991 году — 23% против 46%, Февральскую революцию — 28% против 38%, а Октябрьскую — 30% против 35%.

Примечательно, что чаще всего на вопрос, «кто совершил Октябрьскую революцию», отвечали «партия большевиков» (37%). «Рабочие и крестьяне» и «весь народ» — 33%, 8% верят в «германский заговор».

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов прогнозирует, что со временем полярность мнений и актуальность тех событий неизбежно будут снижаться.

"Уже скоро отношение к тем событиям встанет в один ряд, например, с опричниной Ивана Грозного и другими делами давно минувших дней. Это нормально", - считает он.