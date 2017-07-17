В Дании военных научат как противостоять дезинформации РФ

В Дании военных, перед тем, как они в январе присоединятся к батальону НАТО в Эстонии, научат, как противостоять российской дезинформации. Об этом заявил министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен, пишет Reuters.

Отмечается, что 200 датских солдат будут размещены в Эстонии.

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"Это целый новый мир. Датские солдаты должны быть очень осведомлены об этом. Поэтому я организовал с вооруженными силами спецтренировку, в результате солдаты, которые отправятся в Эстонию в январе, будут проинформированы о том, как защитить себя", - сказал министр, добавив "Очень легко представить, как они станут объектами запугиваний и фейковых слухов".

Как сообщал УНИАН ранее, по стандартам НАТО в ВСУ подготовлено 28 полноценных боевых подразделений. Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

Также сказано, в 2017 году по стандартам НАТО для Вооруженных сил подготовлено уже 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы – около 1,2 тыс. военнослужащих-инструкторов, из них около 600 – с участием иностранных инструкторов.