Со следующего года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранцев
Законодательные изменения касаются прежде всего иностранцев, которые работают на сезонных работах в Польше, – из Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России.
Со следующего года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранцев.
Изменениями, которые по предложению Сейма одобрил Сенат страны, предусмотрено введение в действие положений так называемой директивы о сезонных работниках и ограничения злоупотреблений при трудоустройстве иностранцев, передает Польское радио.
В частности, предполагается введение платы в размере 30 злотых (7 евро) за регистрацию заявления о поручении работы иностранному работнику.
Сенатор от правящей партии «Право и справедливость» Пшемыслав Блащик сообщил, что законопроектом урегулирован вопрос относительно заявлений о намерении трудоустроить иностранца, которыми злоупотребляли многие работодатели.
Также вводится обязанность информировать о обстоятельствах, связанных с принятием на работу иностранцев, чтобы уездное управление труда и службы по контролю могли проверять, используются ли заявления в соответствии с назначением, и в течение какого времени иностранец работает. Кроме того, работодатель должен сообщать о факте трудоустройства иностранца на работу.
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Законодательные изменения касаются прежде всего иностранцев, которые работают на сезонных работах в Польше, – из Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России.
После поправок, внесенных Сенатом, законопроект снова будет передан на рассмотрение Сейма.
Новые правила должны вступить в силу 1 января следующего года.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Польше получили работу около 1 млн украинцев.