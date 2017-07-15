Со следующего года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранцев.

Изменениями, которые по предложению Сейма одобрил Сенат страны, предусмотрено введение в действие положений так называемой директивы о сезонных работниках и ограничения злоупотреблений при трудоустройстве иностранцев, передает Польское радио.

В частности, предполагается введение платы в размере 30 злотых (7 евро) за регистрацию заявления о поручении работы иностранному работнику.

Сенатор от правящей партии «Право и справедливость» Пшемыслав Блащик сообщил, что законопроектом урегулирован вопрос относительно заявлений о намерении трудоустроить иностранца, которыми злоупотребляли многие работодатели.

Также вводится обязанность информировать о обстоятельствах, связанных с принятием на работу иностранцев, чтобы уездное управление труда и службы по контролю могли проверять, используются ли заявления в соответствии с назначением, и в течение какого времени иностранец работает. Кроме того, работодатель должен сообщать о факте трудоустройства иностранца на работу.

Читайте такжеСейм Польши ввел новые правила трудоустройства для украинцев

Законодательные изменения касаются прежде всего иностранцев, которые работают на сезонных работах в Польше, – из Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России.

После поправок, внесенных Сенатом, законопроект снова будет передан на рассмотрение Сейма.

Новые правила должны вступить в силу 1 января следующего года.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Польше получили работу около 1 млн украинцев.