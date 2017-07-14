Неизвестные застрелили двух человек рядом с Храмовой горой в Иерусалиме

В Иерусалиме рядом с Храмовой горой произошла стрельба. Три человека открыли огонь по полицейским, убив двух человек и ранив еще одного, после чего сами были убиты, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как уточняет полиция, нападавшие неожиданно начали стрелять у Львиных ворот Старого города, после чего попытались скрыться на Храмовой горе.

Однако полиции удалось их найти, и в перестрелке все трое были убиты.

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По данным местных СМИ, при них нашли огнестрельное оружие и ножи. Информация о личности нападавших не разглашается.

Раненые были госпитализированы, двое из них впоследствии скончались в больнице.

В настоящее время вход на Храмовую гору в связи со случившимся закрыт, а все посетители эвакуированы.

С конца 2015 года в Израиле зафиксирован всплеск нападений на израильтян со стороны палестинцев и израильских арабов. Для нападений используется не только огнестрельное оружие, но и ножи и автомобили. Всего за два года в результате таких нападений погибли 42 израильтянина.

За то же время были убиты более 240 палестинцев. По данным израильских властей, в большинстве случаев речь идет об участниках нападений на израильтян. Обе стороны конфликта обвиняют в эскалации насилия друг друга.

Храмовая гора - священное место для иудеев и мусульман. Она находится в Восточном Иерусалиме, статус которого остается одним из наиболее спорных вопросов палестино-израильского конфликта.

Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства в будущем, а израильская сторона настаивает на том, что весь город является единой и неделимой столицей Израиля.