Bloomberg: Цепочка электронных писем сосредоточила внимание на союзнике Трампа во время проведения "Мисс Вселенная" в Москве

Об этом пишут Илья Архипов и Том Меткалф в статье "Цепочка электронных писем сосредоточила внимание на союзнике Трампа во время проведения "Мисс Вселенная" в Москве", опубликованной на сайте Bloomberg.

Он настоящий магнат недвижимости, с сыном поп-звездой, и амбициями размером с Трамп-Тауэр, которые помогли провести конкурс "Мисс Вселенная" в Москве.

Но теперь, появление Араса Агаларова в письмах, опубликованных сыном президента Трампа, Дональдом Трампом-младшим, втянуло его в бурю вокруг предполагаемого вмешательства Кремля в выборы в США прошлой осенью.

В письмах говорится, что в июне 2016 года Агаларов встречался с "государственным прокурором России" – по-видимому, ссылка на генерального прокурора России Юрия Чайку – который хотел передать Трампу компрометирующую информацию о кандидате в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Сын Агаларова, Эмин, попросил помощника устроить встречу между российским адвокатом и младшим Трампом, говорится в письмах.

Агаларовы отрицают утверждения, содержащиеся в письмах. "Это просто неправда, что Агаларовы каким-то образом выступали посредниками в отношении российского правительства или обсуждали выборы", - сказал Скотт Бальбер, адвокат, представляющий семью.

Кремль также отрицал, что они были вовлечены в предполагаемый заговор. Дональд Трамп-младший сказал, что адвокат не был российским официальным лицом и не располагал информацией о Клинтон.

Несмотря на это, публикация электронных писем сосредоточила внимание на том, что кампания Трампа вступила в сговор с представителями российского правительства, чтобы повлиять на выборы. И это вновь привлекло внимание к отношениям Трампа со старшим Агаларовым, который разделяет интерес к гольфу, красивым женщинам и своему имени на недвижимости.

"Прекрасные дни"

Трамп и Агаларов познакомились друг с другом в 2013 году, когда московский магнат потратил 20 миллионов долларов на проведение конкурса "Мисс Вселенная", которым тогда владел Трамп.

В интервью в прошлом году Агаларов сказал, что он и его сын Эмин посетили Трампа в Лас-Вегасе в 2013 году, чтобы обсудить планы, а затем принимали будущего президента в Москве на конкурсе красоты в ноябре.

Старший Агаларов сказал, что они с Трампом обсудили строительство Трамп-Тауэр – которая называлась бы "Манхэттен" - запланированное рядом с его главным комплексом в западной части Москвы. Позже Агаларов сказал, что он заморозил этот план, сначала из-за ослабления спроса в России, а позже – из-за победы Трампа.

Трамп даже согласился появиться в одном из музыкальных клипов Эмина, и произнести свою коронную фразу "Ты уволен". Спустя несколько месяцев Трамп отправил Эмину, который также является вице-президентом компании своего отца, поздравления с днем ​​рождения на YouTube: "Ты отлично справляешься с недвижимостью, и ты действительно умеешь развлечь".

"Мы провели, вероятно, пять или шесть прекрасных дней вместе. Он был очень впечатлен", - сказал Арас Агаларов о визите Трампа в телевизионном интервью в 2015 году.

Crocus Group

Согласно интервью в газете 2015 года, Арас Агаларов родился в Баку, Азербайджан, когда страна все еще была частью Советского Союза, он продавал товары на черном рынке, чтобы поддерживать семью, после смерти его отца (Агаларову было 13 лет). Он перевез свою семью в Москву в 1980-х годах и, в итоге, учредил российско-американское совместное предприятие "Crocus International", которое принимало первую компьютерную выставку.

Он выгодно использовал свой успех в сфере недвижимости. Его "Crocus Group" строила торговые центры, гостиницы и рестораны. Его предприятия также включают элитный бренд часов, банк и поле для гольфа (18 лунок) за пределами Москвы.

В 2012 году Агаларов построил университетский городок в дальневосточном городе Владивостоке для азиатского форума, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Агаларов позже пожаловался, что из-за проекта он потерял много средств.

Он также был среди магнатов, избранных для строительства стадионов для еще одного крупного кремлевского стремления – Чемпионата мира по футболу 2018 года. Но бюджет был сокращен, и Агаларов сказал в интервью, что не ожидает от проектов прибыли.

"Мы не пытаемся зарабатывать деньги на стадионах. Но цель также не состоит в том, чтобы потерять наши деньги", - сказал он в интервью российской версии Forbes в 2015 году. "Это просто статусный проект".

Примерно во время визита Трампа, Путин наградил Агаларова орденом Почета, официальной медалью за его вклад в деловую и благотворительную деятельность. Но Путин не упомянул его имени в своей речи на церемонии, в отличие от других известных номинантов, среди которых были актеры, религиозные лидеры и итальянский тренер по дзюдо.

Топ-100

В России Агаларов не считается членом ближайшего окружения Путина, в которое входят в основном бизнес-магнаты, которых лидер встретил много лет назад в своем родном городе Санкт-Петербурге.

"Агаларов не входит в десятку или двадцатку самых влиятельных бизнесменов в России", - сказал Михаил Виноградов, руководитель Фонда политики Санкт-Петербурга, аналитического центра. "Может быть, он в топ-100".

Несмотря на его знакомство с Трампом, Кремль не обратился к Агаларову за советом о президенте, и Путин скептически относился бы к любым его рекомендациям, говорят некоторые российские чиновники.

"Путин - царь, который парит над всеми, и я не могу представить, чтобы у него были тесные связи с любыми олигархами, которых он не знал с самого начала", - сказал Игорь Бунин, глава Центра политических технологий. "Очень маловероятно, что Путин использовал Агаларова в таком деликатном вопросе".

Тем не менее, Агаларов публично продемонстрировал связь с прокурором Чайкой, сняв рекламу в 2015 году, чтобы защитить его от обвинений в коррупции, в которой сравнил его обвинителей с нацистскими пропагандистами. Обвинений Чайке не предъявляли.

Чайка, в свою очередь, помог возглавить усилия российского правительства по противодействию закону Магнитского, принятом в 2012 году в США, который налагал санкции на российских чиновников, причастных к нарушению прав человека. Наталья Весельницкая, российский юрист, который встречалась с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года после обмена электронными письмами, выступала за его отмену.

Отвечая на вопрос о содержании электронных писем, опубликованных Трампом-младшим, представитель генерального прокурора России сказал, что он осуществляет международные контакты исключительно по правовым каналам.

Связи в Нью-Джерси

Политические связи Агаларовых переходят в личные в их родном городе Баку. В 2006 году Эмин женился на Лейле Алиевой, дочери Ильхама Алиева, нынешнего президента Азербайджана. Эмин и его жена развелись в 2015 году.

У Трампа также есть связь с Баку. В 2012 году он сотрудничал со строительной компанией в Баку, связанной с правящим режимом – известном коррупцией – по гостиничному проекту, который так и не был начат. Адвокат "Trump Organization" рассказал журналу "New Yorker", что Трамп играл пассивную роль в строительству в Баку и был "просто лицензиаром".

Связи семьи Агаларовых с Америкой были установлены десятилетия назад. В 1990-х годах, когда в России росла преступность, Эмина отправили в швейцарскую школу-интернат, прежде чем он переехал в Нью-Джерси, где к нему присоединились его мать Ирина и сестра Шейла. Эмин входит в число выпускников Tenafly High School, класса 1997 года, он продолжил изучать бизнес в Marymount Manhattan College. Его отец убедил его вернуться в Россию для работы в семейном бизнесе в 2001 году.

Агаларовы по-прежнему владеют многомиллионными домами на острове Фишер в Майами и в округе Берген, штат Нью-Джерси, за пределами Манхэттена, их дом в Альпине (2,5 акров) продается почти за 7 миллионов долларов.

По словам дочери Шейлы, Агаларовы больше там не живут. "Они живут в России", - сказала она в интервью в прошлом месяце.

После выборов Агаларов сказал, что приветствует победу Трампа, даже если это означает, что его планы по строительству Трамп-Тауэр придется отложить. "Произошло своего рода чудо", - сказал он официальному информационному агентству ТАСС.