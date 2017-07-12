На Тернопольщине рыбак спас двух парней, третьего не удалось: утонул вместе с ним

В Тернопольской области утонули 12-летний парень и рыбак, который пытался его спасти. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагедия произошла вчера в Чорткове.

По данным очевидцев, около 13 часов трое парней пошли купаться на речку возле моста в месте, приспособленном для отдыха. В какой-то момент дети начали тонуть.

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Их заметил рыбак, который рядом ловил рыбу. Мужчина 1957 года рождения бросился спасать ребят, одного вытащил, другого вытолкал на мель. Однако третьего мальчика достать не смог.

Не удалось мужчине и самому спастись. Он утонул вместе с 12-летним чортковчанином.