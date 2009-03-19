Путин: России не стоит рассчитывать на нефтяные сверхдоходы

России в ближайшее время не стоит рассчитывать на нефтяные сверхдоходы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом сегодня сообщил премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Мы не должны забывать, что конъюнктура мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары по-прежнему остается трудно предсказуемой. Мы, к сожалению, живем с вами в условиях фактической рецессии мировой экономики. И конъюнктура внешнего рынка складывается таким образом, что реализация традиционных товаров нашего экспорта - нефти, газа, металлов, химии, удобрений - столкнулась с известными трудностями», - сказал В.ПУТИН добавив, что это приведет к уменьшению продаж.

«Соответственно, не стоит рассчитывать на получение в ближайшее время дополнительных нефтяных сверхдоходов, которые "одним махом", "одним щелчком" решат все наши проблемы. Такого не будет», - подчеркнул он.

В этих условиях ключевую роль для наполнения бюджета России должны играть регулярные налоги с предприятий и граждан, а не нефтяные сверхдоходы, заявил премьер-министр. "Такие налоги менее подвержены влиянию сырьевой конъюнктуры и потому обеспечивают стабильные бюджетные поступления", - пояснил глава правительства, отметив, что последние 10 лет государство кропотливо выстраивало современную налоговую систему.