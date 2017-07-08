Эрдоган обвинил активистов Amnesty International в подготовке нового госпереворота

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил активистов международной правозащитной организации Amnesty International в подготовке нового госпереворота в стране, сославшись на данные разведки, сообщает РИА Новости.

Ранее Amnesty International потребовала освободить директора по Турции Идиль Эсер и других активистов организации, задержанных 5 июля на Принцевых островах в районе Стамбула.

На пресс-конференции по окончании саммита G20 в Гамбурге один из журналистов напомнил Эрдогану, что Amnesty International защищала его, когда в 1997 тогдашние турецкие власти арестовали его на четыре месяца, и призвал защитить задержанных активистов правозащитной организации.

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"Меня посадили за то, что я прочитал стихотворение. Почему их задержали — не арестовали, а пока задержали? По сведениям разведки, они собрались в отеле на острове Бююкада, чтобы обсудить какое-то продолжение попытки переворота. Поэтому наша полиция их и задержала. Сейчас их дело будет рассматривать суд, я не знаю, что выяснится в результате расследования", — заявил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в международной правозащитной организации Amnesty International заявили о задержании турецкой полицией директора отделения этой организации в Турции Идиль Эсер, а также еще 7 правозащитников, среди которых граждане Германии и Швеции. Правозащитники проводили семинар для своих коллег.

Также сообщалось, что около месяца тому назад по ложным обвинениям задержали председателя правления Amnesty International Турции Танера Килича.

Справка УНИАН. В июле 2016 года в Турции была пресечена попытка военного переворота, во время столкновений были убиты 248 человек.

После подавления путча в стране прокатилась волна арестов, во время которых были взяты под стражу около 50 тысяч человек. Почти 150 тысяч человек уволили с работы или временно отстранили от исполнения обязанностей. Также были закрыты ряд оппозиционных СМИ.