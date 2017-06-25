Президент Турции упал в обморок в мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети. Он приехал туда, чтобы принять участие в молитве в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, передает CNN Turk.

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Врачи оказали турецкому президенту срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

"Дисбаланс произошел из-за проблем с сахаром и артериальным давлением. Но я уже чувствую себя хорошо", - сообщил позже Эрдоган собравшимся.

Ранее Мартин Шульц, бывший президент Европейского парламента, заявил, что президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведут себя как "автократические правители".