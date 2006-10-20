США изменили написание столицы Украины

Американские чиновники, упоминая название столицы Украины, теперь должны писать не Kiev, а Kyiv.

Государственный департамент США, объявивший об этом, заявил, что изменение правописания никак не связано с американскими надеждами распространить свое влияние на страну.

Официальный представитель госдепартамента Том Кейси сказал, что Управление по географическим названиям США вместе с другими правительственными организациями установили подобное написание для всех федеральных ведомств. Госдепартамент объявил об изменении в меморандуме и приказал чиновникам использовать слово Kyiv во всех сообщениях, связанных с Украиной.

По словам Кейси, это решение продиктовано тем, что "сами украинцы так произносят название города. Кроме того, такую транскрипцию уже приняли многие международные организации, в частности, НАТО и ООН". Представитель госдепартамента также выразил уверенность в том, что этот шаг не имеет политической подоплеки и не направлен против русских в Украине.

В то же время агентство Associated Press заявило, что продолжит писать название украинской столицы как Kiev.

Корреспондент