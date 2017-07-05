Россия хочет вернуть конфискованные Обамой "шпионские имения" в США - The Times

Российская Федерация пытается вернуть два дома в США, которые использовались для шпионажа, пишет The Times

Издание пишет, что этот вопрос Путин поднимет на встрече с Трампом. Речь идет о двух «шпионских поместьях» - Norwich House на Лонг-Айленд, площадью в 14 акров и дом в грузинском стиле в Мэриленде на реке Корсика.

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Отмечается, что Барак Обама в прошлом году конфисковал имения, так как, пишет издание, российские дипломаты использовали их для отдыха и развлечений.

Однако, администрация Обамы отметила, что тогда имения "использовались российским персоналом для целей, связанных с разведкой".

Как сообщал УНИАН ранее, первая встреча президентов США и РФ состоится 7 июля в Гамбурге знает полях саммита «Большой двадцатки».

3 июля в Кремле накануне встречи Трампа и Путина заявили: «Ожидается, что президенты подробно обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей. За последние несколько лет они серьезно ухудшились. Белый дом с марта 2014 года существенно ограничил диалог и провозгласил курс на «системное сдерживание» России. В рамках его реализации американская сторона сделала серию недружественных шагов в различных отраслях. Ключевая роль в давлении на Россию отводится санкциям. С российской стороны приняты соответствующие меры - как зеркальные, так и асимметричные».

При этом в Кремле отметили, что страны способны многое сделать вместе для урегулирования «региональных кризисов - украинский, палестино-израильский, йеменский, ливийский, афганский и тому подобное».