ОБСЕ с 1 июля осталась без генерального секретаря из-за разногласий среди членов организации - СМИ

Начиная с субботы, 1 июля, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осталась без генерального секретаря.

Как сообщает Deutsche Welle, члены организации не смогли определиться с преемником Ламберто Заньер, срок полномочий которого на этом посту истек в пятницу, 30 июня.

57 членов ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас являются вакантными.

Кроме должности генерального секретаря, в ОБСЕ сейчас вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

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Одной из причин, почему членам ОБСЕ не удалось договориться по кандидатурам на эти должности, являются разногласия между Россией и другими членами организации, сообщают источники в дипломатических кругах. Впрочем, были и другие причины, которые привели к такой ситуации, сообщили дипломаты.

Есть вероятность, что согласия членов организации удастся достичь во время неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, которая состоится 11 июля в Вене.

Наиболее вероятным преемником Заньер в должности генсека ОБСЕ называют бывшего постоянного представителя Швейцарии в этой организации Томаса Гремингера.