Кремль: подготовка встречи Трампа и Путина началась (видео)

13:48, 30 июня 2017
Мир
536 0

Детали будут определяться по дипломатическим каналам, отметил Песков.

Владимир Путин / REUTERS

В Кремле объявили, что подготовка встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина началась, по дипломатическим каналам согласуют формат и время.

Читайте такжеКремлю мерещатся попытки США "сменить режим" в России - разведка Пентагона

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», - сказал Песков.

На вопрос, согласованы ли время и формат встречи, он ответил, что «пока этих деталей нет, они будут определяться по дипломатическим каналам».

29 июня советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Встреча Трампа и Путина