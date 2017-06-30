Кремль: подготовка встречи Трампа и Путина началась (видео)

В Кремле объявили, что подготовка встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина началась, по дипломатическим каналам согласуют формат и время.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», - сказал Песков.

На вопрос, согласованы ли время и формат встречи, он ответил, что «пока этих деталей нет, они будут определяться по дипломатическим каналам».

29 июня советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.