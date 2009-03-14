Китай будет удерживать сбалансированный курс юаня, руководствуясь собственными интересами, заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на пресс-конференции в Пекине.

"Наша цель - удерживать относительную стабильность юаня и необходимый курс национальной валюты, ни одна страна не имеет права оказывать влияния на установление Китаем курса национальной валюты", - цитирует В.Цзябао РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на “Синьхуа".

Отвечая на вопрос о возможности девальвации юаня, глава правительства КНР отметил, что в настоящее время девальвация несвоевременна. Он также добавил, что, хотя, в последние два года юань окреп, но не так сильно, как европейская валюта и валюты некоторых азиатских стран. По словам В.Цзябао, это оказывает серьезное давление на экспортный сектор страны.