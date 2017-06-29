Вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против РФ до 2018 года

Решение Совета Европейского Союза о продлении экономических санкций против Российской Федерации сроком еще на полгода вступило в силу.

Соответствующее решение сегодня опубликовано в официальном журнале ЕС.

«Это решение должно действовать до 31 января 2018 года», - говорится в сообщении.

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Решение вступает в силу в день его опубликования в официальном журнале Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза 28 июня утвердил решение продлить еще на полгода экономические санкции для России за невыполнение ею Минских договоренностей.

Решение было принято по письменной процедуре, которая была начата в этот понедельник.

Срок действия существующих санкций истекал 31 июля.