Порошенко о продлении санкций ЕС против России: цена неоимперских амбиций для Москвы растет

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал продление Евросоюзом санкций против Российской Федерации на своей странице в Facebook.

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«Приветствую решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года. Солидарность с Украиной крепнет, цена агрессии и неоимперских амбиций растет», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза сегодня, 28 июня, утвердил решение продлить еще на полгода экономические санкции для России за невыполнение Минских договоренностей.

Решение было принято по письменной процедуре, которая была начата с этого понедельника.

22 июня президент Совета ЕС Дональд Туск заявил, что в рамках саммита ЕС по результатам информирования президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минских соглашений лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции для России еще на полгода. Срок действия существующих санкций истекал 31 июля.