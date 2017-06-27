Прокурор Бразилии обвинил президента страны в коррупции

Главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против президента страны Мишеля Темера в получении взятки, передает Reuters.

Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать слушания по делу президента.

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Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны, отмечает агентство.

В коалиции Темера, между тем, уверены, что располагают нужным количеством депутатов, чтобы у противников президента не получилось набрать две трети голосов в парламенте, требуемых для продолжения судебного разбирательства.

Как передает Globo, по словам прокурора, Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес "подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах".

Издание отмечает, что президент Бразилии обвиняется в "пассивной коррупции". Так, с марта по апрель, воспользовавшись занимаемой должностью, Темер получил через экс-советника взятку в размере $152 тыс. от Жоэсли Мендонсы Батисты, главы инвестиционной компании J&F Investimentos S. A. В апреле бывший советник был задержан в одном из ресторанов в Сан-Паулу, на тот момент он уже получил взятку, наличные находились в его чемодане.

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Напомним, в Бразилии давно проходят масштабные демонстрации с требованием отставки Темера.

Протесты против президента Бразилии Мишела Темера начались на фоне информации о его участии в коррупционных схемах и появления видеозаписи, из которой, как утверждает оппозиция, видно, что Темер пытался подкупить бывшего спикера палаты парламента. 18 мая группа бразильских депутатов подала заявление в парламент о намерении инициировать процедуру импичмента Темера.

В течение нескольких дней после этого по всей стране начались акции протеста, участники которых призывают Темера уйти в отставку.

Напомним, в конце августа прошлого года Сенат Бразилии официально лишил Дилму Руссефф президентского поста без права заниматься политикой до конца 2027 года. Вице-президент Мишел Темер официально утвержден главой государства. 1 сентября 2016 года Темер официально вступил в должность президента.

Процесс импичмента Руссефф стартовал в декабре 2015 года. Требование импичмента связано с коррупцией в бразильской нефтяной компании Petrobras. По версии следствия, руководство Petrobras брало откаты за строительные подряды, а часть полученных нелегально средств направлялась правящей партии.