Президенту Бразилии объявили импичмент

После нескольких часов голосования бразильские сенаторы окончательно лишили президентских полномочий временно отстраненного главу государства Дилму Руссефф, сообщает РБК.

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Отмечается, что из 81 сенатора 61 поддержал обвинения в бюджетных махинациях, на которых и строился процесс импичмента. Для эффективного же отстранения президента от власти требовалось не менее двух третей голосов сенаторов (то есть, как минимум 54 голоса).

При ином развитии событий президентские полномочия Руссефф истекали бы 31 декабря 2018 года. Теперь до конца этого срока Бразилию возглавит вице-президент Мишел Темер.

Процесс импичмента Руссефф стартовал в декабре 2015 года.