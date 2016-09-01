Темер вступил в должность президента Бразилии

Торжественная церемония была организована в зале заседаний Федерального сената (верхней палаты парламента) Бразилии, передает ТАСС.

"Я обязуюсь защищать единство, целостность и независимость Бразилии", - поклялся Темер. "Объявляю о вступлении в должность президента Федеративной Республики Бразилия Мишела Темера на период с 31 августа 2016 года по 31 декабря 2018 года", - произнес после этого председатель Федерального сената Ренан Калейрус.

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После этого нового президента страны окружили сторонники, многие из которых пытались сфотографироваться с ним. Некоторые из этих снимков сразу же появились в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, Сенат Бразилии официально лишил Дилму Руссефф президентского поста без права заниматься политикой до конца 2027 года. Вице-президент Мишел Темер официально утвержден главой государства.