В Германии появилась банкнота номиналом ноль евро

В Германии выпустили сувенирную купюру номиналом ноль евро. Купюра выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается по 2,50 евро.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Neue Osnabrücker Zeitung.

Купюра создана как туристический сувенир в основном для коллекционеров и посетителей столицы федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Читайте такжеЕС готовится ввести новую "готическую" банкноту в 20 евро (фото, видео)

Купюра не является платежным средством, но Европейский центральный банк официально дал разрешение на ее печать.

Купюра печатается на той же бумаге, что и обычные евро, а также имеет все степени защиты, в том числе водяные знаки и голограммы.

Читайте такжеВ Германии продемонстрировали новый дизайн купюры 20 евро (фото)

На купюре изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" (1958, портом приписки которого является город Киль. В 1961-1990 годах этот корабль был изображен на купюре 10 марок немецкого Бундесбанка.