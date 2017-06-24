Столкновение эсминца США с торговым судном: автопилот контейнеровоза мог быть взломан хакерами

Столкновение американского эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза 17 июня, во время которого погибли семеро военных моряков США, произошло в момент, когда торговое судно шло на автопилоте.

Не исключается, что компьютерный автопилот мог быть взломан хакерами, пишет ТСН со ссылкой на издание The Washington Free Beacon.

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"По сообщениям официальных лиц, знакомых с предварительными результатами расследования ВМС, грузовой корабль ACX Crystal, который ходит под флагом Филиппин, находился под контролем компьютеризированной навигационной системы, которая руководила контейнерным судном", - отмечается в сообщении.

Но следователи пока не нашли никаких доказательств того, что столкновение было преднамеренным. Тем не менее, не исключается вероятность, что "компьютерную систему контейнерного судна могли сломать", а корабль мог намеренно быть направленным в американский ракетный эсминец USS Fitzgerald.

Также расследуется версия, что столкновение было следствием неисправности автопилота или системы датчиков и предупреждения контейнеровоза.