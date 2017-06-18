В Японии тела семи пропавших американских моряков нашли внутри поврежденного эсминца

При разборе поврежденной части эсминца "Фитцджеральд" военные обнаружили тела семи моряков, которые считались пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Тела погибших обнаружили в затопленной части корабля, которая пострадала от столкновения с торговым судном. По данным американских СМИ, в момент столкновения матросы, находившиеся в отсеках, которые были затоплены, спали.

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"Когда поисково-спасательные команды получили доступ к той зоне корабля, которая была повреждена при столкновении этим утром, пропавшие моряки были обнаружены", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что семьи уведомляются и они получают необходимую поддержку. Имена моряков будут обнародованы после того, как все родственники погибших будут проинформированы.

Напомним, что в ночь на 17 июня произошло столкновение эсминца «Фитцджеральд» ВМС США с филиппинским судном. В момент столкновения в ночь на 17 июня большинство из более, чем 200 членов экипажа спали.