Португалия последней в еврозоне официально вступила в рецессию

Португалия стала в среду последним из 16 государств еврозоны, официально вступившим в рецессию: правительственная статистика показала сокращение ВВП страны в четвертом квартале 2008 года на 1,6% после его спада на 0,1% в третьем квартале.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года ВВП Португалии сократился в четвертом квартале на 1,8%, передает агентство Франс Пресс.

Ранее в среду о вступлении в стадию технической рецессии, основным показателем которой является падение ВВП в течение двух кварталов подряд, заявила Венгрия - одна из наиболее пострадавших от финансового кризиса стран Европы. По данным национального статистического бюро KSH, в октябре-декабре 2008 года ВВП страны сократился на 1,2% по сравнению с третьим кварталом, когда он упал на 0,5%.

Пятью днями ранее аналогичное заявление сделала Исландия, ВВП которой в октябре-декабре 2008 года сократился на 0,9% по сравнению с третьим кварталом.

В начале декабря 2008 года европейское статистическое агентство Eurostat подтвердило обнародованные ранее предварительные данные о том, что в третьем квартале в стадию рецессии вступила экономика еврозоны в целом.

РИА "Новости"