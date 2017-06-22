Бундестаг одобрил решение о выводе военных и самолетов с турецкой базы

Нижняя палата парламента Германии большинством голосов проголосовала за вывод своих военнослужащих и самолетов, принимавших участие в операциях против группировки «Исламское государство» с базы «Инджирлик» в Турции, как сообщает "Радио свобода".

Немецкие законодатели отдали 461 голос за то, чтобы поддержать решение Министерства обороны о переброске шести самолетов-разведчиков «Торнадо», одного самолета-заправщика и около 270 военнослужащих с базы «Инджирлик» в Азрак, что в Иордании. Самолеты должны быть полностью возвращены в эксплуатацию в октябре.

Читайте такжеТурция воздвигла 700-километровую стену на границе с Сирией

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лаєн решила перевести военные силы после того, как Анкара отказалась позволить немецким законодателям посетить военнослужащих на базе «Инджирлик».

Отношения между Берлином и Анкарой в последнее время обострились, в частности, через заключение в Турции двух немецких журналистов, а перед тем-за решения властей в Берлине запретить на территории агитационные кампании турецких политиков среди граждан Турции с призывами поддержать конституционные изменения на референдуме, состоявшемся ранее в этом году.