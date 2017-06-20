Поведение Путина становится все более агрессивным и провокационным - Маккейн
Джон Маккейн подчеркнул, что Путин – это тот человек, который решительно настроен возродить Российскую империю.
Сенатор Джон Маккейн рассказал, что больше всего его сейчас беспокоят КНДР и Россия.
Об этом пишет "Голос Америки".
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Сенатор-республиканец от штата Аризона отметил, что в краткосрочной перспективе его беспокоит Северная Корея и ее прогресс в сфере изготовления ядерного оружия. А в долгосрочной перспективе – действия России.
"Поведение Владимира Путина становится все более агрессивным и более провокационным, будь то применение обычного оружия в долгосрочной агрессии в Украине, будь то осуществление кибератак во всем регионе", – отметил он.
Джон Маккейн подчеркнул, что Владимир Путин – это тот человек, который решительно настроен возродить Российскую империю.