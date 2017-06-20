Поведение Путина становится все более агрессивным и провокационным - Маккейн

Сенатор Джон Маккейн рассказал, что больше всего его сейчас беспокоят КНДР и Россия.

Об этом пишет "Голос Америки".

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Сенатор-республиканец от штата Аризона отметил, что в краткосрочной перспективе его беспокоит Северная Корея и ее прогресс в сфере изготовления ядерного оружия. А в долгосрочной перспективе – действия России.

"Поведение Владимира Путина становится все более агрессивным и более провокационным, будь то применение обычного оружия в долгосрочной агрессии в Украине, будь то осуществление кибератак во всем регионе", – отметил он.

Джон Маккейн подчеркнул, что Владимир Путин – это тот человек, который решительно настроен возродить Российскую империю.