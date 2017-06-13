Сенаторы США согласовали законопроект об усилении санкций против России

Сенаторы США согласовали законопроект, который предусматривает новые санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы в США, в то же время законодательно закрепляя и нынешние санкции за агрессию России в Украине. Сенаторы объявили о двухпартийном соглашении по документу, пишет «Радио Свобода».

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий из комитета по международным отношениям и банковского комитета согласились с поправкой, которая будет добавляться к законопроекту о санкциях в отношении Ирана, который также наложит на Россию новые санкции из-за нарушения прав человека и предоставления оружия правительству президента Сирии Башара аль-Асада.

Читайте такжеСША готовы усиливать санкции против РФ в случае невыполнения Минских соглашений - Порошенко

В то же время, что касается санкций, связанных с выборами, то они затронут «лица, которые осуществляют злонамеренную киберактивность от имени правительства России», говорится в кратком пояснении к законопроекту.

Издание также отмечает, что двухпартийная поправка также предусматривает применение существующих санкций, которые были введены согласно с президентским указом, при условии, что Конгресс сможет рассмотреть и потенциально заблокировать любые попытки Белого дома смягчить такие санкции в отношении России.

«Кодифицируя существующие санкции и требуя от Конгресса пересмотра любого решения ослабить или усилить их, мы гарантируем, что Соединенные Штаты продолжат наказывать президента Владимира Путина за его неразумные и дестабилизирующие действия», – сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он добавил, что новые санкции отправят России от Вашингтона «мощное и двухпартийное заявление».

Ожидается, что поправка будет проголосована вместе с законопроектом о санкциях в отношении Ирана уже на этой неделе.

Как сообщал УНИАН ранее, 12 июня сообщалось, что Сенат США сможет принять закон, который накажет РФ за вмешательство в выборы в Америке. Документ может быть принят уже на этой неделе. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм.

"Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что они сделали предает демократию. И если президент не подпишет этот законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию", - отметил Грэм.