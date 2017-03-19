В США назвали технические требования к стене, которая будет построена на границе с Мексикой

На сайте погранично-таможенной службы США была опубликована конкурсная документация для частных подрядчиков, желающих принять участие в возведении стены на границе с Мексикой.

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Стена должна превышать 5,5 метров в высоту (в идеале – 9 метров), «выглядеть внушительно», со стороны США должна быть выкрашена в «приятный цвет», а ее прочность должна не позволять проделать в ней отверстие шире 30 сантиметров менее, чем за час.

Также ее параметры должны помешать планам мошенников перелезть или сделать подкоп, а конструкция должны выдерживать длительное воздействие кувалды, кирки, долота, домкрата и автогена.

Как сообщал УНИАН, Трамп нашел способ финансирования строительства стены на границе с Мексикой