ФБР проверяет сообщения о "грязной бомбе" в порту Чарлстона

ФБР проверяет сообщения о "грязной бомбе" на борту судна в порту Чарлстона, штат Южная Каролина. Об этом сообщает Fox News.

Терминал в порту был эвакуирован. По некоторым данным, речь идёт о судне Maersk Memphis.

Как известно, "грязная бомба" - это самый простой вариант радиологического оружия, состоящая из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества, при подрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается и, за счёт ударной волны, радиоактивное вещество распыляется на достаточно большой площади (таким образом, её можно считать одним из видов химического оружия).

Читайте такжеПри подрыве двух автомобилей в Багдаде погибли 13 человек

Размер бомбы может быть различным в зависимости от количества исходного материала. Одним из вариантов «грязной бомбы» может быть намеренный подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Виргиния полиция задержала стрелка, открывшего огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скализ. Как отмечает The Washington Post, нападавший был ранен сотрудниками охраны при задержании. Полиция сообщает, что стрелок был задержан и не представляет угрозы.