В России совершено очередное нападение на журналиста

В Саратове совершено нападение на директора медиа-холдинга "Взгляд" Вадима РОГОЖИНА.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил главный редактор информагентства "Взгляд-инфо" Николай ЛЫКОВ.

"Сейчас он находится в первой клинической городской больнице Саратова, в данный момент проходит операция. О состоянии здоровья мне ничего неизвестно, врачи пока не уточняют, каковы шансы Вадима на выживание", - сказал Н.ЛЫКОВ.

По его словам, "все правоохранительные органы региона подключены к расследованию этой ситуации, но пока преступники не задержаны".

Нападение на В.РОГОЖИНА, "безусловно, связано с его профессиональной деятельностью, здесь никаких сомнений нет", подчеркнул Н.ЛЫКОВ.

"Возможно, кто то из его врагов решил таким образом отомстить за излишне активную деятельность Вадима на посту главного редактора "Саратовского взгляда", а потом на посту генерального директора нашего медиа-холдинга. Круг потенциальных организаторов этого преступления слишком широк, чтобы называть конкретные персоналии", - считает он.

Неизвестные напали на В.РОГОЖИНА в подъезде его дома, после чего скрылись с места преступления, а журналист был госпитализирован.