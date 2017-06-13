Личные вещи легендарной Одри Хепберн продадут на аукционе

Личные вещи и фотографии частного архива актрисы Одри Хепберн будут проданы осенью на торгах, организованных аукционным домом Сhristie's, сообщает ZN.UA со ссылкой на WWD. В частности, на аукцион будут выставлены платье, созданное для актрисы дизайнером Юберjv де Живанши, тренч Burberry, созданные под стиль Хепберн балетки, а также сценарии к картинам "Завтрак у Тиффани" и "Шарада".

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