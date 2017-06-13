Личные вещи легендарной Одри Хепберн продадут на аукционе
17:41, 13 июня 2017Мир
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На аукцион выставлены платье, тренч и балетки "иконы стиля".
Продадут также сценарий легендарной картины "Завтрак у Тиффани" \ the100.ru
Личные вещи и фотографии частного архива актрисы Одри Хепберн будут проданы осенью на торгах, организованных аукционным домом Сhristie's, сообщает ZN.UA со ссылкой на WWD. В частности, на аукцион будут выставлены платье, созданное для актрисы дизайнером Юберjv де Живанши, тренч Burberry, созданные под стиль Хепберн балетки, а также сценарии к картинам "Завтрак у Тиффани" и "Шарада".
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