В пригороде Мюнхена эвакуирован вокзал, СМИ сообщают о раненых

На станции пригородного железнодорожного транспорта Унтерфёринг под Мюнхеном утром во вторник, 13 июня, проходит масштабная полицейская операция.

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Здание вокзала эвакуировано. Полиция сообщает, что на станции было применено оружие. Ранен как минимум один человек, передает DW.

По информации радиостанции Bayerischer Rundfunk, ранение мог получить полицейский.

"Ранены несколько человек. Тяжело ранена сотрудница полиции. Один человек задержан", - говорится в сообщении DW в Twitter.

Радио Баварии сообщило, что, возможно, инцидент носит не террористический, а криминальный характер.

⚡Стрельба под Мюнхеном: Ранены несколько человек. Тяжело ранена сотрудница полиции. Один человек задержан https://t.co/W6CyDzAAVQhttps://t.co/EproSmPLFK — DW (на русском) (@dw_russian) June 13, 2017

⚡В пригороде Мюнхена эвакуирован вокзал. Полиция сообщает по крайней мере об одном пострадавшем https://t.co/W6CyDzAAVQhttps://t.co/MTFxh17WQY — DW (на русском) (@dw_russian) June 13, 2017

⚡Вокзал в пригороде Мюнхена Унтерфёринг оцеплен полицией https://t.co/Qw8KkCyE31 — DW (на русском) (@dw_russian) June 13, 2017