В пригороде Мюнхена эвакуирован вокзал, СМИ сообщают о раненых

10:53, 13 июня 2017
Мир
2215 0

На станции Унтерфёринг в окрестностях Мюнхена идет крупная полицейская операция. СМИ сообщают о пострадавших.

Иллюстрация REUTERS

На станции пригородного железнодорожного транспорта Унтерфёринг под Мюнхеном утром во вторник, 13 июня, проходит масштабная полицейская операция.

Читайте такжеВ немецком Ганновере из-за бомб Второй мировой эвакуируют более 50 тысяч человек

Здание вокзала эвакуировано. Полиция сообщает, что на станции было применено оружие. Ранен как минимум один человек, передает DW.

По информации радиостанции Bayerischer Rundfunk, ранение мог получить полицейский. 

"Ранены несколько человек. Тяжело ранена сотрудница полиции. Один человек задержан", - говорится в сообщении DW в Twitter.

Радио Баварии сообщило, что, возможно, инцидент носит не террористический, а криминальный характер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в пригороде Мюнхена