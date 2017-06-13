Трамп может уволить следователя по делу о связях с Россией - СМИ

Американский президент Дональд Трамп размышляет над возможным увольнением Роберта Мюллера, который был директором ФБР при Буше-младшем и Обаме, а при нынешней администрации работает спецсоветником по расследованию вмешательства РФ в выборы 2016 года. Об этом со ссылкой на друга президента - гендиректора Newsmax Media Криса Рудди - сообщил канал CNN, как пишет "ЛІГА.net".

"Думаю, он рассматривает возможность лишения полномочий спецсоветника. Полагаю, он взвешивает такой вариант", - сказал он в передаче PBS NewsHour.

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По данным близкого к Трампу источника, президенту "многие" в команде советуют избегать таких "драматических шагов".

При этом пресс-атташе Белого дома Шон Спайсер утверждает, что Рудди не мог разговаривать с президентом США на такие темы, а давать комментарии по этому вопросу может только сам Трамп или его адвокаты.

В обязанности Мюллера на упомянутой должности входит расследование любых связей между чиновниками РФ и всеми американцами, которые имели какое-либо отношение к проведению выборов в США со стороны Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что президент США узнал о назначении Мюллера буквально за полчаса до вступление того в должность, а сам экс-директор ФБР заявил, что займется "очисткой команды Трампа". Последний же у себя в Twitter написал, что подобные назначение - это "охота на ведьм".