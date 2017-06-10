Трамп готов рассказать под присягой о своем общении с Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов под присягой рассказать о своем общении с экс-главой ФБР Джеймсом Коми, который 8 июня выступал на слушаниях в сенате.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которую транслирует Белый дом.

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Трамп отметил, что «на сто процентов» готов сообщить свою версию бесед с Коми под присягой.

Американский лидер добавил, что не просил Коми прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна и присягнуть ему на верность.

Ранее Коми под присягой заявлял, что Трамп в общении с ним говорил и про необходимость прекратить расследование в отношении Флинна, и про присягу на верность.