Экс-директор ФБР о расследовании по вмешательству России в выборы: Трамп просил о лояльности

Президент США Дональд Трамп требовал от бывшего директора ФБР Джеймса Коми лояльности в расследовании о влиянии российских хакеров на выборы и просил его закрыть хотя бы часть расследования бюро в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Читайте такжеЭкс-директор ФБР обвинил администрацию Трампа в распространении лжи о немВ подготовленном заявлении, опубликованном на веб-сайте сенатского Комитета по разведке, Коми заявил, что во время частного ужина 27 января Трамп сказал ему, что если тот хочет оставаться во главе ФБР, то должен проявить "лояльность". Об этом пишет LATimes.

Когда Трамп попросил о "честной лояльности", Коми ответил: "Это вы получите". Позже он сказл, что, возможно, они по-разному понимали это выражение.

Согласно показаниям, Коми несколько раз сказал Трампу, что в отношении лично президента расследование не ведется.

Позже, через день после отставки советника по национальной безопасности, Трамп намекнул Коми, что следует свернуть часть расследования по Майклу Флинну, поскольку тот не сделал "ничего плохого" в переговорах с Россией.

Коми в показаниях цитирует Трампа: "Надеюсь, вы понимаете, что нужно позволить ему (Флинну – УНИАН) уйти".

Как сообщал УНИАН ранее, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми утверждает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Об этом он заявил во время открытых слушаний комитета Сената США по разведке, который ведет расследование относительно вмешательства РФ в выборы. В то же время он надеется, что в результате действий России соотношение голосов не было изменено.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своей первоначальной декларации скрыл платежи, полученные в 2015 году от российских компаний, в частности от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр".

Позже он решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.