Выборы в Британии: Мэй попросит у королевы разрешение сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится к королеве Елизавете II за разрешением сформировать новое правительство. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спикера офиса премьера.

По сообщению, Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в пятницу в 11:30 по Лондону (13:30 по Киеву).

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Как сообщал УНИАН, лидер лейбористов призвал Мэй уйти в отставку после выборов в Британии. Консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Британию ожидает так называемый подвешенный парламент.