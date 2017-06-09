Выборы в Британии: Мэй попросит у королевы разрешение сформировать правительство
12:46, 09 июня 2017Мир
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится к королеве Елизавете II.
Королева Елизавета / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится к королеве Елизавете II за разрешением сформировать новое правительство. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спикера офиса премьера.
По сообщению, Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в пятницу в 11:30 по Лондону (13:30 по Киеву).
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Как сообщал УНИАН, лидер лейбористов призвал Мэй уйти в отставку после выборов в Британии. Консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Британию ожидает так называемый подвешенный парламент.
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